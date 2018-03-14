Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kabulü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ve beraberindeki dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerini kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.