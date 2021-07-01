Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti
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Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı ile bir araya geldi.

Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşını Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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