Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

16.10.2019 19:03

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA