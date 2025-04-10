Yemek Borusu Olmadan Doğdu, 1. Yaşını Hastanede Kutladı

Yemek borusu olmadan dünyaya gelen Minik Asel 1'inci yaşını 6 ay tedavi gördüğü hastanede kutladı

Adana'da yemek borusu yokluğuyla dünyaya gelen ve 6 ay boyunca hastanede kaldıktan sonra ameliyat ile yemek borusuna kavuşan minik Asel, birinci yaş gününü hastanede kutladı

ADANA - Adana'da yemek borusu yokluğuyla dünyaya gelen ve 6 ay boyunca hastanede kaldıktan sonra ameliyat ile yemek borusuna kavuşan minik Asel, birinci yaş gününü hastanede kutladı.

Melike ve Furkan Oğultekin çiftinin bundan bir yıl önce Asel ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde doğan Asel bebek yemek borusu yokluğu ile dünyaya geldiği için 6 ay boyunca yenidoğan yoğun bakımda tedavi gördü. Yapılan tedaviler sonucunda zor ameliyatlar Asel bebek sağlığını kavuştu. Bugün doğum günü olan Asel'in anne babası da çocuklarını sağlığına kavuşturan doktorlarla yaş gününü kutlamak istedi. Hastanede Asel bebek için yaş pasta hazırlanıp kutlama yapıldı.

Anne Melike Oğultekin, "Çok zorlu süreçlerden geçtik. İki büyük ameliyat geçirdi ve 6 ay yeni doğan yoğun bakım servisinde yattı kızım. Biz de yeni yaşını doktorlarımız ve hemşirelerimizle birlikte burada kutlamak istedik" dedi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Önder Özden, bu hastalığın çok nadir görüldüğünü ifade ederek, "Kızımız yemek borusunun yokluğuyla doğdu. Yemek borusunun ağza yakın kısmı çok yüksekteydi o yüzden ameliyat yapmak zorunda kaldık. İlk başta yemek borusunu akciğerden ayırdık ve bu şekilde 4 ay boyunca mideden beslemek durumunda kaldık. 4 ayın sonunda başarılı bir ameliyatla yemek borusunu birleştirdik. Bir doktorun en mutlu olduğu zaman bu zamandır diye düşünüyorum. Ameliyatını yaptığımız çocuğun büyümesi ve gelişmesinin ardından doğum gününü beraber kutladığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ferda Özlü ise, "Çok fazla yoğun bakım şartları gerektiren bir bebekti. Tekrarlayan ameliyatları oldu ve solunum cihazına bağlandı. Böbrekleri çalışmadı bunun için de ayrıca tedaviler yapıldı. Uzun süre tedavi gördükten sonra 1 yaşında bizimle beraber olması çok sevindirici bir durum" dedi.