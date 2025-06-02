Türkiye-Rusya-Ukrayna Heyetleri Çırağan Sarayı'nda Barış Müzakereleri İçin Toplandı

Türkiye-Rusya-Ukrayna Heyetleri Çırağan Sarayı'nda Barış Müzakereleri İçin Toplandı
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Türkiye-Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında Çırağan Sarayı'nda kritik bir toplantı yapmak üzere bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

Kritik görüşme öncesi Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'na geldi

İSTANBUL - Türkiye- Rusya ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri kapsamında düzenlenecek kritik toplantı için Çırağan Sarayı'na geldi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda yapılacak kritik toplantıyı yerli ve yabancı basın mensupları da yakından takip ediyor. Türkiye - Rusya - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılıyor. Toplantı öncesi Türkiye-Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'na geldi. Toplantının 13.00'de başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
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