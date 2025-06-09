Trabzon'da Bayram Eğlencesi: Su Savaşı Heyecanı

Trabzon'da Bayram Eğlencesi: Su Savaşı Heyecanı
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Trabzon'un Yomra ilçesinde Kurban Bayramı'nda mahalle sakinleri arasında gerçekleşen su savaşı izleyenleri gülümsetti. Su tabancalarıyla yapılan eğlencede kahkahalar ve neşeli anlar yaşandı.

Trabzon'da gülümseten anlar: Amcaların su savaşı

Bayramda mermi değil su sıktılar

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde Kurban bayramı nedeniyle bir araya gelen mahalle sakinlerinin su savaşı izleyenleri gülümsetti.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt mahallesinde Kurban Bayramı'nda gülümseten anlar yaşandı. Mahallede bulunan bir çay ocağında toplanan vatandaşlar ellerine aldıkları su tabancaları ile birbirini ıslatmak için kıyasıya yarıştı. Ümmet Can ve Dursun Şahin arasında yaşanan su savaşı mahalle sakinlerinin kahkahaları eşliğinde bir süre sürdü. İkilinin pes etmesiyle sona eren su savaşından mahalle sakinleri de nasibini aldı. Çay ocağının önünde oturarak o anlara gülümseyen mahalle sakinleri su tabancasının kendilerine dönmesiyle kaçacak yer aradı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Genel
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