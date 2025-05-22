Tekirdağ'da Kadınların El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü

Tekirdağ'da kadınların el emeği sergisi ilgi gördü

Gözleme dumanı yükseldi kadın emeği konuştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da kadınların açtığı el emeği sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadınlar tarafından kurulan stantlarda, el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Etkinlikte gıda, tekstil, takı ve ikinci el eşyaların yanı sıra yöresel yiyecekler de alanda pişirilerek vatandaşlara servis edildi.

Bazlama ve gözleme gibi geleneksel lezzetlerin pişirilme anlarını izleyen vatandaşlar, ürünlerin tadına bakarken aynı zamanda kadın emeğinin gücünü de yakından gördü. Etkinlik alanı, üretici kadınlarla sohbet eden ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Sergi 2 gün açık kalacak

Etkinliğe katılan kadınlar, yaptıkları açıklamada serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirterek, "Burada her şey var. Gözleme var, pişi var, lokma var, tatlılar, içecekler her şey var. En önemlisi gönüllülük var. Çok yorulduk ama değdi. Yarın da bekliyoruz. El emeğimizle hazırladığımız birçok ürünü burada sergiliyor, bazılarını ise alanda pişirerek vatandaşlara sıcak sıcak sunuyoruz. Herkesi bu keyifli ortama bekliyoruz" dedi.