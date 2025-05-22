Tekirdağ'da Kadınların El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü

Tekirdağ'da Kadınların El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa'da düzenlenen el emeği sergisi, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Kadınların birbirinden değerli el yapımı ürünlerinin sergilendiği etkinlikte, geleneksel lezzetler de hazırlandı.

Tekirdağ'da kadınların el emeği sergisi ilgi gördü

Gözleme dumanı yükseldi kadın emeği konuştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da kadınların açtığı el emeği sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadınlar tarafından kurulan stantlarda, el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Etkinlikte gıda, tekstil, takı ve ikinci el eşyaların yanı sıra yöresel yiyecekler de alanda pişirilerek vatandaşlara servis edildi.

Bazlama ve gözleme gibi geleneksel lezzetlerin pişirilme anlarını izleyen vatandaşlar, ürünlerin tadına bakarken aynı zamanda kadın emeğinin gücünü de yakından gördü. Etkinlik alanı, üretici kadınlarla sohbet eden ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Sergi 2 gün açık kalacak

Etkinliğe katılan kadınlar, yaptıkları açıklamada serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirterek, "Burada her şey var. Gözleme var, pişi var, lokma var, tatlılar, içecekler her şey var. En önemlisi gönüllülük var. Çok yorulduk ama değdi. Yarın da bekliyoruz. El emeğimizle hazırladığımız birçok ürünü burada sergiliyor, bazılarını ise alanda pişirerek vatandaşlara sıcak sıcak sunuyoruz. Herkesi bu keyifli ortama bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama

Acun Ilıcalı: Yeni hocayı yakında açıklayacağız
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde

"Baş başa görüşme halindeler"
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.