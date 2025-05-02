Tekirdağ'da Hıdırellez ve Kakava Şenliği Coşkusu

Tekirdağ'da Kakava ateşi yakıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 2. Hıdırellez ve Kakava Şenliği'nde yakılan Kakava ateşi, kortej yürüyüşü ve renkli görüntüler vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hıdırellez ve Kakava Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, davul-zurna eşliğinde yürüyerek sahil dolgu alanına kadar ilerledi. Yürüyüş boyunca oyun havaları çalındı, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Kortejde yer alan süslenmiş fayton ve deve, çocuklar başta olmak üzere katılımcıların büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar faytona binerek anı ölümsüzleştirirken, bazıları da deveyle fotoğraf çektirdi.

Yürüyüşün ardından sahil dolgu alanında Kakava ateşi yakıldı. Dev alevler etrafında toplanan kalabalık, müzik eşliğinde halay çekerek baharın gelişini kutladı.

Yediden yetmişe herkesin katıldığı şenlik, Tekirdağlılara baharın coşkusunu dolu dolu yaşattı.