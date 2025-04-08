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Tatvan Semalarındaki Bulut Geçişleri Görsel Şölen Oluşturdu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde timelapse yöntemiyle kaydedilen bulut geçişleri, bölgenin eşsiz doğasını ve görsel zenginliğini gözler önüne serdi. Gün doğumu ve gün batımındaki ışık oyunlarıyla etkileyici manzaralar oluşturdu.

Tatvan semalarındaki bulut geçişleri görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı açılardan zaman atlamalı çekim tekniği olan 'timelapse' yöntemiyle kaydedilen bulut geçişleri görsel şölen oluşturdu.

Tatvan'ın farklı noktalarından yapılan zaman atlamalı çekimler, ilçenin ve doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi. Van Gölü kıyılarından Nemrut Dağı eteklerine kadar uzanan çekimlerde, gökyüzündeki bulutların oluşturduğu manzara izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı. Zaman atlamalı çekim tekniği olan timelapse yöntemiyle hazırlanan görüntülerde, saatler süren bulut geçişleri birkaç dakikalık etkileyici bir videoya dönüştü. Gün doğumu ve gün batımı saatlerinde yakalanan ışık oyunları ve renk geçişleri, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle gökyüzünde hareket eden bulutların oluşturduğu ritmik yapı, izleyenlerde huzur ve hayranlık uyandırdı.

Sessizliğin ve doğallığın ön planda olduğu çekimler hem doğa meraklıları hem de görsel sanatlara ilgi duyanlara seyrine tatminsiz görüntüler sundu.

Tatvan Semalarındaki Bulut Geçişleri Görsel Şölen Oluşturdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Genel
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