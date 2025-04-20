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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Kardeşinden Açıklama

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Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, abisinin sağlık durumunun stabil gitmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Zor bir ameliyat sürecinin olduğunu ifade eden Önder, umutlu olduklarını söyledi.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder'den açıklama

"Takdir Allah'ın, durumunun stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor"

İSTANBUL - Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Abisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dilenmesi, organları dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Burada bir mucize gerçekleştirildi. Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Biran önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Genel
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