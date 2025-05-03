Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Defnedilecek

Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Defnedilecek
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, 4 Mayıs Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Önder'in vefatı sonrası taziye kabulü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, 4 Mayıs Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatının ardından bugün Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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