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Silivri'de Deprem Nedeniyle Gazi İmam Hatip Ortaokulu Tahliye Edildi

Silivri'de Deprem Nedeniyle Gazi İmam Hatip Ortaokulu Tahliye Edildi
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İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından,hasar tespit edilerek Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun tahliye kararı alındı. Öğrenciler, yakınındaki Gazi İlkokulu'na sevk edildi.

Silivri'de depremde hasar alan Gazi İmam Hatip Ortaokulu'na tahliye kararı

İSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, riskli görülen 4 okul hakkında tahliye kararı verildi. Silivri'de bulunan Gazi İmam Hatip Ortaokulu'da boşaltılan okullar arasında yer aldı.

İstanbul Silivri Marmara Denizi açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların hasarlı olup olmadığı kontrol edildi. Kontrol edilen okullar arasında 4 okulun hasar aldığı tespit edildi. Silivri'de bulunan Gazi İmam Hatip Ortaokulu da hasar alan okullar arasında yer aldı. Okul boşatılırken, öğrenciler hemen arka sokakta bulunan Gazi İlkokulu'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Genel
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