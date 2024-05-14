"Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü

'Sıfır Atık' projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından 15 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek törende alınacak.

"Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ödülüne değer görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Forum, Braga Konferans Salonunda Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak. Törende bir de konuşma yapacak olan Bakan Mehmet Özhaseki, "Sıfır Atık" başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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