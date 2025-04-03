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Şehit bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit bekçi Gölçek, kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu. Şehit Bekçi Uğur Gölçek için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şehidin ailesi ve emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit bekçi Uğur Gölçek'in cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehit bekçi Uğur Gölçek, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - Genel
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