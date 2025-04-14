Sedefkar Zafer Karazeybek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sedefkar Karazeybek son yolcuğuna uğurlandı

BURSA - Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü sedefkarlardan aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Zafer Karazeybek yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Orhangazi ilçesi doğumlu olan ve başta Osmangazi Türbesindeki sanduka çerçevesinin sedeflerinin yanı sıra uzun yıllardır Bursa'da bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiren Sedefkar Zafer Karazeybek Ulucami'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanırken Karazeybek'in cenazesi, Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesinde defnedildi.