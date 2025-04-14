Sedefkar Zafer Karazeybek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ünlü sedefkar ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Zafer Karazeybek, sevenlerinin duaları eşliğinde Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Karazeybek'in cenazesi Orhangazi'de defnedildi.
Sedefkar Karazeybek son yolcuğuna uğurlandı
BURSA - Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü sedefkarlardan aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Zafer Karazeybek yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa Orhangazi ilçesi doğumlu olan ve başta Osmangazi Türbesindeki sanduka çerçevesinin sedeflerinin yanı sıra uzun yıllardır Bursa'da bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiren Sedefkar Zafer Karazeybek Ulucami'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanırken Karazeybek'in cenazesi, Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesinde defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - Genel