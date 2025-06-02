Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor

Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor
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Rus ve Ukrayna heyetleri, barış görüşmeleri için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda bir araya geliyor. Üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek görüşmelere, basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

Çırağan Sarayı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı

İSTANBUL - Rus ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasındaki barış görüşmeleri Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. Heyetlerin gelişi öncesi Çırağan Sarayı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren Çırağan Sarayı'na akın etti. Heyetlerin 13.00'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
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