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Polis Çocuklarından Anne-Babalara Sürpriz Ziyaret

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Nevşehir'de polis çocukları, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis anne-babalarını iş yerlerinde ziyaret ederek kutlama yaptılar. Çocuklar, ziyaret sırasında anne-babalarına çiçek sunarken diğer polislere de lokum ve tatlı ikram ettiler.

Çocuklardan polis anne ve babalarına sürpriz ziyaret

NEVŞEHİR - Nevşehir'de polis çocukları, anne ve balalarını iş yerlerinde ziyaret ederek polis haftalarını kutladı.

Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim okulunda okuyan polis çocukları, Türk Polis Teşkilatının 180. Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis anne-babalarını iş yerlerinde ziyaret ederek polis haftalarını kutladı. Öğrenciler bu sürpriz ziyarette anne-babalarına çiçek takdim ederken, diğer polislere de lokum ve tatlı ikram ettiler.

Çocuklar daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nu makamında ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 180. Yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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