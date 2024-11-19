Niğde'de Koruma Altındaki Engelli Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de Koruma Altındaki Engelli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Niğde'de Koruma Altındaki Engelli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Niğde'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde koruma altında olan 9 yaşındaki epilepsi hastası M.Ç., hayatını kaybetti. Valilik, merkezdeki kötü muamele ve ihlaller nedeniyle 16 personeli görevden uzaklaştırdı.

Niğde'de yürekleri sızlatan olay: Koruma altında olan 9 yaşındaki çocuk öldü

- Niğde Valiliği merkezde engellilere yönelik kötü muamele, görev ve mahremiyet ihlali tespit etti

-Engelsiz yaşam merkezinde çalışan 16 personel görevden uzaklaştırıldı

NİĞDE - Niğde Valiliği; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada; 16 personelin görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında olan engelli ve epilepsi hastası 9 yaşındaki M.Ç.'nin 22 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma ile ilgili Niğde Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada;

"22 Temmuz 2024 tarihinde saat 20: 00 sularında sağlık durumu kötüleşen M.Ç adlı çocuğumuzun 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 22: 00 sularında maalesef hayatını kaybetmiştir. M.Ç adlı çocuğumuzun Otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği, travmatik bir etkiden dolayı olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır." denildi.

Kamera kayıtlarında kötü muamele, görev ve mahremiyet ihlali tespit edildi

Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtlarının da incelendiğinin ifade edildiği açıklamada, hayatını kaybeden çocuk ve merkezde bakım hizmeti sunulan 15 çocuk ile 1 yetişkin engelliye yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlalinin tespit edildiği belirtilerek, "Bakım merkezinde çalışan 16 personelin görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen toplam 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Valiliğimizce yaşanan bu üzücü olayla ilgili süreç, en başından itibaren hassasiyetle ve yakından takip edilmiştir. Devam eden adli ve idari soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Genel
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