Muğla'daki Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Başladı

Muğla'daki Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Başladı
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Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren yerli turistlerin dönüş yolculuğu başladı. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Muğla'da tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı

MUĞLA - Dört günlük Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren yerli turistlerin dönüş yolculuğu başlarken, zaman zaman yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

4 günlük bayram tatilini Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça gibi turistik ilçelerinde değerlendiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Tatilcilerin dönüş yolcuğunun başlaması ile birlikte Gökova Kavşağı, Sakar Rampası, Ula Kavşağı, Menteşe Aydın Denizli Karayolu Kavşağı'nda, ve Yatağan çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Dönüş yolundaki araç trafiğini azaltmak ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde seyretmesi amacıyla trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Dört günlük bayram süresince Muğla'ya 200 bin aracın giriş yaptığı ve yaklaşık üç milyon yerli turistin bayram tatilini turistik ilçelerde değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Genel
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