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Markete giremeyen horoz camları dövdü

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde BİM markete girmek isteyen horoz, içeri giremeyince camları dövdü. Horozun sinirli anları kameraya yansıdı.

Markete giremeyen horoz camları dövdü

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde BİM markete girmek isteyen horoz, içeri giremeyince camları dövdü. Horozun sinirli anları kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BİM markete girmeye çalışan horoz, içeri girmeyi başaramadı. Duruma sinirlenen horoz, marketin camlarını dövdü. İlginç anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Markete giremeyen horoz camları dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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