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Kuş Yuva Yaptı, İnşaat Faaliyetleri Durdu

Kuş Yuva Yaptı, İnşaat Faaliyetleri Durdu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde inşaat kalıpları arasına yuva yapan kumru yüzünden işçiler inşaatı durdurma kararı aldı. Kalıpları sökmek için gelen işçiler, kumrunun yumurtalarını alana kadar inşaatta çalışmaya devam edemeyecek.

Kuş yuva yaptı, inşaat durdu

BURSA - Bursa'da inşaatın kalıpları arasına yuva yapan kumruyu gören işçiler, inşaatı durdurma kararı aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, inşaattaki kalıpları sökmek için gelen işçiler, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Kalıpları sökmeleri gereken ustalar, inşaat sahibiyle de görüşecek. Yuva yapan kumrunun yumurtalarını da alıp gidene kadar inşaatı durdurma kararı aldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kumrunun keyfinin ise yerinde olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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