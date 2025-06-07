Kurbanlık Koç Havuzda Yüzdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesimden kaçan kurbanlık koç, bir villanın havuzuna atlayarak yüzmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurbanlık koç havuza atladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde firar eden kurbanlık koç, havuza atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmek için hazırlamaya başladı. O sırada kurtulan koç, kaçmaya başladı. Bir villanın bahçesine giren koç, havuza atlayarak yüzmeye başladı. Sedat Kasap, havuza atlayıp kısa süreli yüzdükten sonra havuz kenarına gelen koçu, eliyle dışarı çıkarıp yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Genel