Kurban Bayramı'na İki Gün Kala Yangın: 17 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Kurban Bayramı'na İki Gün Kala Yangın: 17 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Kurban Bayramı'na iki gün kala meydana gelen yangında 19 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır kül oldu. Hayvanların sahibi Yılmaz Selim, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, 'Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm' dedi.

Bayrama iki gün kala yürek yakan yangın: Kurbanlıklar telef oldu

Satışını gerçekleştirdiği büyükbaş hayvanlar telef oldu, yaşadığı üzüntüyü anlattı

SAKARYA - Kurban Bayramı'na iki gün kala Sakarya'da yürek yakan bir yangın meydana geldi. Karapürçek ilçesinde gece saatlerinde bir ahırı saran alevler, satışları tamamlanmış 17 büyükbaş kurbanlığı telef etti. Küle dönen ahırın sahibi, yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Selim'e ait çiftlikte saat 02.30 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerle uzun süre mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı ancak geriye yalnızca küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Daha önceden satışı yapıldığı öğrenilen hayvanlardan sadece 2'si kurtarılabildi, diğer 17'si telef oldu. Ahırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, çiftlik sahibi Yılmaz Selim ise bayrama iki gün kala yaşanan acı olaydan duyduğu üzüntüyü anlattı.

"Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm"

Yaşadığı kaybı anlatan çiftlik sahibi Yılmaz Selim, "Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17'si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin, Kurban Bayramı'na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - Genel
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