Kızılay'ın 157. Yılında Simgesel Yapılar Kırmızıya Büründü

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Türk Kızılay, 157. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Türkiye'nin simgesel yapıları, bu özel gün vesilesiyle kırmızı ışıkla aydınlatılarak görsel bir şölen oluşturdu.

Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıldönümünde simgesel yapılar kırmızıya büründü

ANKARA - Kuruluşunun 157'nci yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Türk Kızılay için, Türkiye'nin simgesel yapıları kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Bu özel gecede gerçekleştirilen aydınlatma etkinliği, Kızılay'ın 157'nci yaş coşkusunu görsel bir şölene dönüştürdü.

Kızılay'ın kuruluş günü vesilesiyle, 11 Haziran gecesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye'nin önemli yapıları kırmızı renge büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin üzerine ise Kızılay'ın 157'nci yılına özel olarak hazırlanan görsel yansıtıldı.

Başkent Ankara'nın simge yapılarından Atakule'de ise hem özel aydınlatma yapıldı hem de Kızılay'ın kuruluş yıldönümüne yönelik hazırlanan görseller kule ekranlarında paylaşıldı.

Bu anlamlı gece, Türk Kızılay'ın köklü geçmişine duyulan saygının, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ECE NUR ÖZTÜRK - Genel
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