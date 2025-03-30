Kırklareli'de Ramazan Bayramı Coşkusu
Ramazan Bayramı'nda Kırklareli'de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını kıldı ve vaaz dinledi.
Kırklareli'nde Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın etti
KIRKLARELİ - Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde halk, camilere akın etti. Bayram namazı sebebiyle erken saatlerde Hızırbey Camisi'nde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp İl Müftüsü Yusuf Eviş'in verdiği vaazı dinledi.
Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Genel