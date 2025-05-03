Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da kaybolan ve en son sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda günlerdir arama çalışmaları yapılan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.