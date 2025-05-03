Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı
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Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı İstanbul Bağcılar'da kaybolan ve en son sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda günlerdir arama çalışmaları yapılan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da kaybolan ve en son sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda günlerdir arama çalışmaları yapılan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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