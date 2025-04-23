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Kars'ta Çiçek Açan Kayısı Ağaçları Görsel Şölen Sunuyor

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Kağızman ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, havadan görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Ağaçlar arasında oynayan çocuklar ve fotoğraf çeken vatandaşlar, bu doğal güzelliği yakalamak için bir araya geliyor.

Kars'ta çiçek açan kayısı ağaçları görenleri mest ediyor

Beyaza bürünen Kağızman-Sarıkamış yolunda ağaçlar havadan görüntülendi

KARS - Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları görenleri mest ediyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı ağaçları arasında oyun oynayan çocuklar ise kameralara yansıdı.

Türkiye'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden birisi olan ve Aras Nehri yatağında bulunan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde renk cümbüşü yaşanıyor. Açtığı çiçeklerle uzun kavak ağaçlarının arasında bulunan kayısı ağaçları havadan görüntülendi.

Kağızman'da kayısı ağaçlarının insanı farklı bir dünyaya sürüklediğini ifade eden fotoğrafçılar, "Burası Kağızman, Kayısı ağaçlarıyla ünlü Kağızman ağaçlar rengarenk çiçek açmış. Görsel şölen sunuyor. Fotoğraf çektik. Kartpostal görüntüler var. Bu manzara insana huzur veriyor" dedi.

Öte yandan, beyaz çiçekleriyle gelinlikleri andıran kayısı ağaçları, Kağızman-Sarıkamış Karayolu kenarını adeta beyazlarla süslüyor. Güzergahı kullanan vatandaşlar, kayısı ağaçları arasında durarak bol bol sevdikleriyle fotoğraf çekiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Genel
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