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Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

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Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Kariye Camii 79 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Kariye Camii'nde bugün ilk bayram namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne çevrilen ve 79 yıl aradan sonra ibadete açılan Fatih'te bulunan Kariye Camiinde bugün ilk bayram namazı kılındı. Çevre ilçelerden 79 yıl sonra Kariye Camii'nde ilk bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye geldi. Vatandaşlar camiyi doldururken bayram namazı için gelen ve dışarıda kalan kalabalık hasır üstünde namazını kıldı.

"BİR İLKE ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN YENİBOSNA'DAN GELDİM"

Böyle bir ilke şahit olmak için Yenibosna'dan geldiğini söyleyen Yasir Emir Gümüş, "Kariye Camii'nde ilk kez bayram namazı kılınacak. Bayram namazı olmasından dolayı hoş bir atmosfer var burada. Camii de çok hoş. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tadilattan sonra ilk kez hem Kariye Camii'ni görmek hem de böyle bir ilke şahitlik etmek için Yenibosna'dan geldim" diye konuştu.

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

"OSMANLI DÖNEMİ'NDEN BU YANA EN KALABALIK BAYRAM NAMAZI OLACAK"

Yine bayram namazı için Kariye Camii'ne gelen Yaşar Çukurlu ise, "79 yıl sonra ilk defa hayırlısıyla bayram namazı kılacağız. Allah hepimizin namazını kabul etsin. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum" dedi. Osmanlı Dönemi'nden bu yana en kalabalık bayram namazı olacağını söyleyen Kader Ali Çayır, "79 yıl sonra ilk defa burada bayram namazı kılınacak. Hem Kariye Camii'nin İstanbul için önemi hem de bayramın önemini de göz önüne aldığımızda bugün iyi olacağını düşünüyorum. Burada büyük ihtimalle Osmanlı Dönemi'nden bu yana en kalabalık bayram namazı olacak. İnşallah camiyi doldururuz" şeklinde konuştu.

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Bayram Namazı İstanbul Cami Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Abdullah KARAMAN:

nedense Cumhuriyet döneminde sadece camiler kapatılmış veya müzeye çevrilmiş, müslüman din adamları asılmış. kilise, sinagog, papaz ve hahamlara hiç karışılmamış.

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Akıl:

Sende buna inanmışsın , devam et .

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Hüsnü CAN:

Yaniliyorsunuz. Haberlerden degil kaynak kitaplardan okuyalim. Sadece ayasofyaya milyon turist cekiyoruz. Ibadetimizi belli zamanlarda yapabilir ve ya sultanahmet te yapabiliriz. Egede kiliseden camiye donen yerleri duymamaniz bu basinla mumkun. Cumhuriyet donemi dediginiz gibi olsa mubadele olmaz, sen su an meclisteki rum partisiyle ugrasir dururdun

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Turbo Levent:

LAFTA HEPSİ VAKİT NAMAZLARINDA 2 SIRA DOLMUYOR

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Musti40 :

Maşallah, Allah birliğimizi dirliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah. CÜMLENİZE HAYIRLI BAYRAMLAR

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Sabahattin Polat :

Hiç yakıştıramadım. Kilisede namaz olmaz. Cemaat çok sahte. İslami usullere göre yapılmış bir camideki uhrevi ibadet yok.

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Marko Apostolidis:

yanılıyorsun... ibadet her binada yapılabilir... asıl tuhaf olan feth edilen yerin halkının ibadethabesine el koyup müslümanlara kullanın diye vermek, hristiyanları ibadethanesiz bırakmak....

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Abdullah KARAMAN:

Marko... neden kiliselere çevrilmiş cami sayısını araştırmıyorsun? örneğin İspanya'dan başla. Kaç tane Endülüs camisi kiliseye çevrilmiş görürsün.

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Marko Apostolidis:

@abdullah.... sen haklı isen hz ömer kudüsü feth edince can, mal, kadınlara dokunmayarak ve kiliselere el koymayarak çok BÜYÜK hata yaptı.... mağlup olanın atına ve eşine bineceksin diyen zihniyet cengiz han'dan...

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