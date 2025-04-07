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Karabük'teki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne Diyarbakır'da Defnedildi

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uluışık ailesinin beşinci ferdi, Diyarbakır'da eşi ve çocuklarının yanına defnedildi. Kazada, aynı aileden dört kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan anne de tedavi sürecinde hayatını kaybetti.

Karabük'teki kazada hayatını kaybeden anne Uluışık'ta Diyarbakır'da çocuklarının yanına defnedildi

DİYARBAKIR - Karabük'te 3 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden hayatını kaybeden 5'inci kişide memleketi Diyarbakır'da defnedildi.

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, 3 Nisan'da Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Aynı aileden hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 5 Nisan'da Diyarbakır'a getirildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti.

Ağır yaralanan Feride Uluışıkise, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Anne Uluışık'ıncenazesi, yakınları tarafından alınarak bugün eşi ve çocuklarının yanında defnedildi.

Karabük'teki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne Diyarbakır'da Defnedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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