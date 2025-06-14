Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KİLİS - Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi. Etkinlikler, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve beraberindeki jandarma personelinin Asri Mezarlık'ta şehitleri anmasıyla başladı.

Asri Mezarlık'taki şehitlik önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Ardından İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, mezarlıktaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene jandarma personelinin yanı sıra protokol üyeleri ve bir şehit ailesi de katıldı.

Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Meydanda açılan Jandarma tanıtım standında teşkilatın araç ve teçhizatları sergilendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, jandarma personelinden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Genel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.