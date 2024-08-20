İzmir Körfezi'nde Binlerce Balık Kıyıya Vurdu

İzmir Körfezi'nde Binlerce Balık Kıyıya Vurdu
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İzmir Körfezi'nde Binlerce Balık Kıyıya Vurdu
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İzmir Körfezi'nde irili ufaklı binlerce balık kıyıya vurdu, körfezin rengi değişti. Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, balık ölümlerinin sebebinin zehirli plankton patlaması olduğunu açıkladı.

İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü: Binlerce balık kıyıya vurdu

İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu, körfezin rengi değişti

İZMİR - İzmir Körfezi'nde irili ufaklı binlerce balık kıyıya vururken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Körfezin rengi yeşile dönerken, Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise balık ölümlerinin sebebinin zehirli plankton patlaması olduğunu açıkladı.

İzmir Körfezi'nde bu sabah saatlerinde binlerce irili ufaklı balık kıyaya vurdu. Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi mevkiindeki toplu balık ölümleri, vatandaşları tedirgin etti. Balık ölümleriyle beraber bölgede kötü koku etkin olurken, körfezin rengi yeşile döndü. Yetkililer bölgeye gelerek denizde numune aldı.

Balık ölümlerinin ve denizin renginin değişmesinin sebebi zehirli planktonlardan

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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