İstanbul'da Milli Sarayların Bahçeleri Yaz Akşamları Ziyarete Açıldı

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İstanbul'da Milli Saraylara bağlı tarihi yapıların bahçeleri, yaz akşamları Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri halkın ziyaretine açık olacak. Uygulama 13 Haziran'da başladı ve 15 Eylül'e kadar devam edecek.

İstanbul'da Milli Sarayların bahçeleri yaz akşamları halkın hizmetinde

İSTANBUL - İstanbul'da Milli Saraylara bağlı tarihi yapıların bahçeleri yaz akşamları Cuma Cumartesi ve Pazar akşamları ziyarete açık olacak. 13 Haziran Cuma günü başlayan uygulama 15 Eylül'e kadar devam edecek.

İstanbul'da Milli Saraylara bağlı saray ve kasırların tarihi bahçeleri 13 Haziran Cuma akşamından itibaren hafta sonu akşam ziyaretlerine açıldı. 15 Eylül'e kadar devam edecek uygulamada yaz boyu Cuma Cumartesi ve Pazar günleri tarihi yapıların bahçeleri saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Beylerbeyi Sarayının bahçesi ve görkemli rüzgarlı rıhtımının da yaz akşamları ziyarete açılmasıyla ziyaretçiler tarihi sarayın bahçesinde ve rüzgarlı rıhtımında gün batımı manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçirip bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden Gökhan Civcivoğlu ve Esranur Civcivoğlu, "İstanbul'da yüzde 80 kısım çalışan kısım ve buraları ziyaret edemiyorlar. Akşam 5 iş çıkışı olduğu için kapanıyordu. Bu çok güzel bir şey. Çalışan kesimini de düşünülmesi gerçekten güzel bir şey. Burada müze müdürlüklerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir düşünceyle hareket ettikleri için. İnsanların belirli bir stresi var. O stresi böyle tarihi ve doğal güzelliklerle atması bence gayet hoş bir düşünce olmuş. Keyifli Bir Zaman geçiriyoruz bize de yürüyüş olmuş oluyor. Güzel yerleri görmüş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
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