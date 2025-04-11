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İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

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İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji, kar yağışının beklendiğini duyurmuştu. Özellikle Çatalca ve Büyükçekmece bölgelerinde güzel görüntüler oluştu.

İstanbul'da kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji yetkilerinin İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece'de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Genel
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