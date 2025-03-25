Hac ve Umre Kurulu'ndan Uyarı: Kurasız Hac Vaadi Düşünülmemeli

Hac ve Umre Kurulu'ndan uyarı: "Kurasız hac vaadinde bulunanlara sakın inanmayınız"

ANKARA - Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyesi Nadir Alparslan, "Sizi arayarak kurasız hac vaadinde bulunanlara sakın inanmayınız. Size büyük mağduriyetler yaşatacaklarını asla unutmayınız. Diyanet İşleri Başkanlığının veya Yetkili Seyahat acentalarının düzenlediği organizasyonlar dışında bir yöntemle yola çıkarak kendinizi tehlikeye atmayınız" dedi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu adına Diyanet İşleri Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alparslan, konuşmasında, hac ve umre organizasyonu ile ilgili temel kararlar ve politikaların, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlendiğini hatırlattı. Alparslan, bu kurulda; Diyanet İşleri Başkanı, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarından birer Bakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin yer aldığını ifade etti.

Alparslan, hac yolculuğunun güvenirliğinin arttırılması için ülkelere kota uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, her ülkeden belli sayıda kişiye hac vizesi uygulandığını belirtti. Hac başvurusu yapan herkesin o kutlu diyara gitmesini istediklerini söyleyen Alparslan, kota nedeniyle her yıl Türkiye'den yaklaşık 85 bin kişinin hacca gidebildiğini dile getirdi.

"Hacca müracaat ettiği halde kurada çıkmayanlardan hac sorumluluğu düşmektedir"

Hacca gidebilmek için Türkiye'ye tahsis edilen kotaya kura yoluyla dahil olabilmek olduğunu aktaran Alparslan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın daha önce açıkladığı üzere, hacca müracaat ettiği halde kurada çıkmayanlardan hac sorumluluğu düşmektedir. Buna rağmen bazı vatandaşlarımızın farklı yol ve yöntemlerle hacca gitmeye çalışması, hem kendileri hem de diğer hacı adayları için büyük bir risk oluşturmaktadır. Hac vizesi olmadan yola çıkanlar, ulaşım, konaklama ve beslenme sorunları yaşamakta, ciddi sağlık problemleri, hatta ölüm tehlikesiyle karşılaşmaktadır. Suudi Arabistan'ın idari ve mali yaptırımlarına maruz kalmakta ve sınır dışı edilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Hac vizesi olmadan Mekke'ye girenler büyük problemler yaşadı

2024 yılında Suud makamlarınca yapılan uyarılara rağmen yetkisiz şirketler aracılığıyla hac vizesi olmadan Suud-i Arabistan'a giden kişilerin ve bunun sonucunda da büyük problemlerin yaşandığını hatırlatan Alparslan, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan yasaları gereği hac mevsiminde Mekke'ye girme izinleri olmadığından çok kötü şartlarda konaklama yapmışlar, hatta zaman zaman Mekke dışına çıkarılmışlardır. Hac zamanında ise çadır, otobüs vb. hizmetler hac vizesiyle Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısına göre planlandığından Arafat'a otobüsle çıkamamışlar ve Arafat'ta çadır hizmetlerinden istifade edememişlerdir. Saatlerce yürümek zorunda kalan ve yeterince beslenemeyen bu insanlar, Suudi Arabistan'ın yüksek derecedeki sıcağına maruz kalarak çok ciddi sağlık problemleri yaşamışlardır."

"Suud-i Arabistan yönetimi hac vizesi dışındaki yollarla Mekke'ye giriş izni vermeyeceklerini bildirmişlerdir"

Yaşanan problemler sonucu hayatını kaybedenlerin olduğuna dikkati çeken Alparslan, "Suud-i Arabistan yönetimi, bu sene de hac vizesi dışındaki yollarla Mekke'ye giriş izni vermeyeceklerini defaatle tarafımıza bildirmişlerdir. Biz de Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyeleri olarak bu basın açıklamasıyla vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çünkü 2024 yılı hac ayında yaşanan ve bizleri derinden üzen olumsuzlukların bu sene yaşanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurasız hac vaadinde bulunanlara sakın inanmayınız"

Alparslan, "Sizi arayarak kurasız hac vaadinde bulunanlara sakın inanmayınız. Size büyük mağduriyetler yaşatacaklarını asla unutmayınız. Diyanet İşleri Başkanlığının veya Yetkili Seyahat acentalarının düzenlediği organizasyonlar dışında bir yöntemle yola çıkarak kendinizi tehlikeye atmayınız" diye konuştu.