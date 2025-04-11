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Gençlere Telefon Bağımlılığına Dikkat Çekildi

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Tekirdağ'da Yeşilay tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' temalı yarışmada telefon bağımlılığına yönelik önemli uyarılar yapıldı. Öğrencilerin katıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin önemi vurgulandı.

Gençlere kritik uyarı: "Herkesin elinde telefon var"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, Yeşilay tarafından düzenlenen ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Törende telefon bağımlılığına dikkat çekildi.

Ödüller, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda düzenlenen bir törenle sahiplerine takdim edildi. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, törende yaptığı konuşmasında, bağımlılıkla mücadele için sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

Soykırlı, bağımlılıkla mücadelenin son yıllarda her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, "Bu yarışmaya katılan her öğrenci kazandı" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer de, Yeşilay'ın uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele konusunda çok değerli işler yaptığını ifade etti. Koçer, özellikle telefon bağımlılığı ve sanal alemin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ""Günümüzde bağımlılıkla mücadele çok önemli hale geldi. Özellikle sanal alem. Yerinde kullanmadığımız zaman büyük sıkıntılar oluşuyor. Hatta bakıyorum bazen herkesin elinde telefon var. Ailemizle dertleşemiyoruz, konuşamıyoruz. Buna büyükler olarak dikkat etmemiz lazım. Gençlere örnek olmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

Koçer, ayrıca bu tür yarışmaların öğrencilere önemli bir farkındalık kazandırdığını belirterek, dereceye giren öğrencilere tebriklerini iletti.

Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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