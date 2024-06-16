Kesileceğini anlayıp firar eden keçi elektrik tellerine takıldı

Adana'da kurban olmamak için damdan atlayan keçi elektrik tellerine takılı kaldı. Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda vatandaşlar keçiyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.

ELEKTRİK TELLERİNE TAKILI KALDI

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulanan keçi kurban edileceğini anlayınca kedini aşağı attı. Ancak keçi hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı.

ÖNCE KURTARDILAR SONRA KESTİLER

Kafası tele takılı kalan kurbanı bu kez kesmek isteyen vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonrada kurban edildi.