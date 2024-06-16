Üye Girişi
Haberler

Kesileceğini anlayıp firar eden keçi elektrik tellerine takıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kesileceğini fark edip damdan atlayan keçi elektrik tellerine takıldı. Vatandaşlar tarafından uzun süren uğraşlarla takıldığı yerden kurtarılan keçi daha sonra kurban edildi.

Adana'da kurban olmamak için damdan atlayan keçi elektrik tellerine takılı kaldı. Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda vatandaşlar keçiyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.

ELEKTRİK TELLERİNE TAKILI KALDI

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulanan keçi kurban edileceğini anlayınca kedini aşağı attı. Ancak keçi hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı.

Kesileceğini anlayıp firar eden keçi elektrik tellerine takıldı

ÖNCE KURTARDILAR SONRA KESTİLER

Kafası tele takılı kalan kurbanı bu kez kesmek isteyen vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonrada kurban edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Sarıçam Kurban Adana 3.Sayfa Haberler

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

Bakmadan Geçme

Eylem Tok ve oğlu nerede yakalandı? Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Kurban eti yıkanır mı, kırmızı et yıkanır mı? Kurban kesildikten sonra et yıkanır mı? Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, nasıl yakalandı? Eylem Tok ve oğlu olayı ne, suçu nedir? Yurt dışı harç pulu ne kadar 2024? #9992 Yurt dışı çıkış harcına zam mı geldi? TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Bayram tatilinde bankalar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı? Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı? Bayram tatilinde kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Brezilya voleybol maçı şifresiz canlı izle! Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri çalışıyor mu? #128717
Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title