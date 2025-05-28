Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi

Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi
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Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi Mehmetçik Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi.

Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi

KAYSERİ - Mehmetçik Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı, seçkin gözlemci günü ile devam etti. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından CN-235 CASA tipi uçağa binen toplam 265 paraşütçü komando, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na 4 bin metreden iniş yaptı.

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek, teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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