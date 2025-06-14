Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Törenle Kutlandı

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Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kortej geçişi ile devam etti. Vatandaşlar bu anları ilgiyle izledi.

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılı törenle kutlandı

EDİRNE - Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araçlarla yaptığı kortej geçişi ilgiyle izlendi.

Ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için gösterdiği özverili hizmetlerle köklü bir kuruluş olan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Atatürk heykeli önünde düzenlenen tören, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in çelenk sunumu ile başladı.

Düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından İl Jandarma Komutanlığı motosikletli timleri ile diğer birimler araçlarla kortej geçişi yaptı. Sirenler eşliğinde kortej geçişi yapan ekipler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Geçişi izleyenler, bu anları telefonlarına kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Genel
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