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Edirne'de Flamingolar ve Öğrenciler Dans Etti

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Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sırasında, öğrenciler dans gösterileri yaparken gökyüzünden geçen flamingolar renkli anlar yarattı.

Flamingolar öğrenciler ile beraber dans etti

EDİRNE - Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kutlamalarının yapıldığı okul bahçesine çocuklar yerde dans gösterisi yaparken, göç yolundan geçen flamingolar ise gök yüzünde gösteri yaptılar.

Edirne'de çocukların eğlendiği etkinliklerde renkli manzaralar ortaya çıktı. Merkez Plevne ilköğretim okulu bahçesinde yapılan etkinliklerde miniklerin gösterileri beğeni kazanırken, o esnada okul bahçesi üzerinden geçen flamingolar da gökyüzünü renklendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Genel
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