Eda Taşpınar da Yunan adalarına kaçtı

İSTANBUL - Skandal hareketleri ve fotoğrafları ile adından sık sık söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar dünyanın gözde tatil beldelerini sırayla ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Yunan Adası Mykonos'da ortaya çıkan Taşpınar için takipçileri pahalılık yüzünden Yunan adalarına kaçan Türk turistlere atıf yaparak, "En sonunda olacağı buydu, sosyetik güzel Eda Taşpınar da pahalılıktan kaçarak Yunan adalarına sığındı" yorumları yapıldı. Eda Taşpınar Sultanahmet'te bulunan Four Seasons Oteli'nin bahçesindeki camide verdiği müstehcen pozla gündeme gelmişti.

Fours Seasons Oteli bahçesinde bulunan Hayyatin-i Hassa Camii içerisinde çektiği müstehcen pozla tüm kesimlerin tepkisini çeken ve hakkında soruşturma da başlatılan Eda Taşpınar savcılığa giderek ifade vermiş ve uzun süre bu olay gündemden düşmemişti. Tüm eleştirilere aldırış etmeyen Taşpınar dünyayı gezmeye devam ediyor. Bir süredir dünyayı gezen Taşpınar Yunanistan'ın turistik adalarından olan Mykonos'da ortaya çıktı. Mykonos'daki pozlarını takipçileri ile paylaşan Eda Taşpınar'a takipçileri tarafından esprili yorumlar yağdı. Four Seasons Oteli bahçesinde bulunan camide müstehcen poz vererek bir çok kesimin tepkisini çeken Taşpınar'ın Mykonos pozlarına espirili yorumlar güldürdü. Takipçileri Taşpınar'ın pozuna Türk tesislerinin aşırı fiyat politikasından dolayı Yunan adalarına giden Türk turistlere atfen "Sonunda Eda da pahalılıktan kaçarak yunan adalarına sığındı" yorumları yapıldı.