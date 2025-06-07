Düğün Salonu Saldırısında Yaralanan Vedat Pekgöz: 'Yine Gittim, Yine Yaralandım'

Düğün Salonu Saldırısında Yaralanan Vedat Pekgöz: 'Yine Gittim, Yine Yaralandım'
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan Vedat Pekgöz, 7 yıl aradan sonra katıldığı düğünde yaşadığı travmayı ve tehlikeyi aktardı. Daha önce benzer bir olayda iki parmağını kaybeden Pekgöz, devletin bu tür olaylara daha fazla müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Düğün salonu saldırısında yaralanan Vedat Pekgöz saldırı anını anlattı: "7 yıldır hiçbir düğüne gitmiyordum, 7 yıl sonra ilk defa bir düğüne gittim, silahla yaralandım"

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğün salonunda yaşanan silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılardan Vedat Pekgöz'ün yaşadığı trajedi, olayın vahametini gözler önüne serdi. 7 yıl önce bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan elektrik telleri nedeniyle iki parmağını kaybeden Vedat Pekgöz, bu olaydan sonra düğünlere katılmaktan kaçınmıştı. 7 yıl aradan sonra ilk kez bir düğüne katılan Pekgöz, bu kez de silahlı saldırının kurbanı oldu. Saldırıda yaralanan Pekgöz, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti: "7 yıldır hiçbir düğüne gitmiyordum. Geçmişte gittiğim bir düğünde havaya sıkılan silahlar nedeniyle elektrik telleri koptu ve iki parmağımı kaybettim. 7 yıl sonra ilk defa bir düğüne gittim, silahla yaralandım. Ölebilirdim. Bundan sonra böyle olayların olmaması için devletin bir an önce bu olayları el atması lazım. 17 yaşındaki çocuğun elinde silah nasıl olur. Kim tarafından veriliyor. Ölebilirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Genel
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