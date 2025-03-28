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Doğu Ekspresi'nde Ramazan Bayramı Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı öncesinde Doğu Ekspresi'nde biletler hızla tükeniyor. Kars'tan Ankara'ya giden tren, doğa tutkunları için vazgeçilmez bir alternatif haline geldi.

Doğu Ekspresi'nde bayramı yoğunluğu

KARS - Ramazan Bayramı'na kısa süre kala Türkiye'nin en popüler tren hatlarından biri olan Doğu Ekspresi'nde yoğunluk yaşanıyor. Kars- Ankara arasında sefer yapan trenin biletleri, bayrama sayılı günler kala kapış kapış gidiyor.

"Yoğun ilgi ve hızla tükenen biletler"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Doğu Ekspresi, özellikle doğa ve manzara tutkunlarının gözdesi haline gelmiş durumda. Bayram tatilini farklı bir deneyimle geçirmek isteyen yolcular, tren biletlerini satışa açılır açılmaz satın alarak yerlerini ayırttı.

Doğu Ekspresi sayesinde son yıllarda turistik bir cazibe merkezi haline gelen Kars, bayram tatili nedeniyle Ankara'ya gidecek yolcuların sayısında ise artış görüldü.

Kars'tan başlayan ve Ankara'da son bulan 24 saatlik masalsı yolculukta vatandaşlar unutulmaz anlar yaşıyor. Doğu Ekspresi her sabah saat 08.00'de Kars'tan Ankara'ya hareket ediyor.

Doğu Ekspresi'nde Ramazan Bayramı Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ERKOÇ - Genel
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