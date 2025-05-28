Diyarbakır Anneleri'ne 383'üncü Aile Katıldı

Diyarbakır Anneleri'ne 383'üncü Aile Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için başlatılan evlat nöbetine 383'üncü aile katıldı. Şanlıurfa'dan gelen Korkmaz ailesi, 2014'te kaybolan oğulları Yavuz için oturma eylemine dahil oldu. Aile, oğullarının geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 383'üncü aile katıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine 383'üncü aile katıldı.

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 2 bin 95'inci gününde devam ediyor. Şanlıurfa'dan gelen anne Güler Korkmaz ve baba Hüseyin Korkmaz, oğlu Yavuz'un 2014 yılında 16 yaşındayken dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemine dahil oldu. Kürtçe ağıtlar yakıp oğlunun fotoğrafına sarılıp ağlayan anne Korkmaz, oğluna 'teslim ol, gel' çağrısı yaptı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan baba Korkmaz ise, oğlunun 2014'ten beri kayıp olduğunu belirterek, "Gelmesini istiyoruz. Bayramdır, iki bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, oğlumuzu istiyoruz. 2014'te İstanbul'da tekstil fabrikasında çalışırken gitti. 2014'ten beri haber alamıyoruz. 16 yaşındaydı o tarihten beri hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Oraya katıldığını duyduk. Temas kurmaya çalıştık ama hiçbir faydası olmadı. Ben peşinden Kobani, Kandil ve Kuzey Irak'a gittim hiçbir şekilde bulamadım" dedi.

Eski HDP il binasına geldiğini ve buradaki görevliler tarafından oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia eden Korkmaz, "Buraya da geldim görüştüm dediler oraya gitmiş. O zaman nereye gittiğini bilmiyorduk. Buraya geldik buradakiler söyledi dağa gittiğini. Dönmesini istiyoruz, artık dayanacak gücümüz yok. Annesinin halini görüyorsunuz gelmesini istiyoruz. Şu anki süreç iyidir, memnunuz inşallah en kısa zamanda olumlu şeyler olur. Herkes evine döner ve bütün annelerin acısı diner inşallah. Bunu dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, şu ana kadar evlat nöbetine katılanlardan 61'i evladına kavuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.