Diyarbakır anneleri eylemlerine Ankara'da devam etmeyi planlıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, eski HDP binasındaki tabelaların sökülmesinin ardından oturma eylemlerine Ankara'daki DEM Parti merkez binasının önünde sürdürmeyi planlıyor.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, yaklaşık 6 yıldır Diyarbakır annelerinin eyleminin başladığını söyledi. Aydın, "6 yıldır HDP il binasının önünde evlatlarımızı istiyoruz. Adamlar önce kepenkleri kapattılar, kepenklerden sonra dört gün önce gece yarısı gelmişler bütün tabelaları söküp kaçmışlar. Diyarbakır anne ve babaları olarak ilk günden beri bunu istiyoruz 'terörsüz Türkiye.' Çocuklarımız silahı bıraksınlar, gelsinler çocuklarımıza kavuşalım. Biz değil bütün Türkiye çocuklarına kavuşsunlar. Kimse zarar görmesin diye ilk günden beri biz mücadele ediyoruz zaten" dedi.

Ankara DEM Parti Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatacaklarını kaydeden Aydın, "Bu adamlar gittikten sonra boş bir bina zaten. Dün de maliyeye başvurmuşlar HDP binasını kapattık diye, ondan dolayı vergilerini falan iptal ettirmişler. Bizim de tek bir seçeneğimiz kaldı. Artık Ankara'da DEM Parti Genel Merkez önünde eylem yapmak. Çocuklarımızı orada isteyeceğiz. Bu konuda bize destek veren herkesi oraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kızı Hayal Demir için Ağrı'dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir, 6 yıldır evlatlarını beklediklerini söyledi. Demir, "Son nefesime kadar da mücadele edeceğim. 6 yıldır burada bekliyoruz HDP binasının önünde. Kepenkleri kapattılar gittiler. Son kaç gündür de gelip tabelaları söküp götürdüler. Bizim için hiç fark etmez. Biz mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Gerekirse gidip Ankara'da DEM Parti il binasının önünde otururuz ama yine de çocuklarımızdan vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu. Demir, çözüm sürecinin başladığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bu süreçten bir umudumuz var çocuklarımıza kavuşuruz. Herkes elini taşın altına koysun bir zahmet. Yeter artık bu anneler babalar gözyaşı dökmesin artık. Ölen şehitlerimiz de bizim evlatlarımız, dağdakiler de bizim evlatlarımız artık gözyaşı dökmek istemiyoruz, ciğerimiz yansın istemiyoruz artık bitsin diyoruz" dedi.

Annelerden Ayten Elhaman ise yaklaşık 6 yıldır HDP il binasının önünde olduklarını söyledi. Elhaman, "Şu an pankartları değiştirmişler, DEM Parti olmuş isim değişmiş olabilir ama hepsi aynıdır. Biz evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz anne ve babalar olarak buradayız. Bayram oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel arkadaşlarınla beraber kaçıp gel. Bütün çocuklara çağrımızdır. Ben ve babası son nefesimize kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.