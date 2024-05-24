Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta imam hatip olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde eşi ve bir çocuğuyla vefat eden Ali Bal'ın ailesine taziyelerini iletti. Başkan Erbaş, ailenin yanında olduklarını vurgulayarak dua etti ve Zeynep Ravza ile sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depreminde vefat eden imam hatibin ailesini ziyaret etti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta imam hatip olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde eşi ve bir çocuğuyla vefat eden Ali Bal'ın ailesine taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ali Bal'ın aynı zamanda halen Vehbi Aslantürk Camii'nde imam hatip olarak görevini sürdüren babası Adem Bal'ı evinde ziyaret etti. Ali Bal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabır dileklerini ileten Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, ayrıca Ali Bal'ın depremden sağ kurtulan 7 yaşındaki kızı Zeynep Ravza ile de bir süre sohbet etti.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ile Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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