Deprem Sonrası İlk Açıklama: 236 Vatandaş Panik Atak Geçirdi

Bakan Memişoğlu: "Düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız var"

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Çok şükür, depremden direkt etkilenen yaralanma olmadı. İkincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız var. Bunların 173 tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da, Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmektedir. Birçoğu da ayakta tedavi edip gönderildi" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki AFAD binasında bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Öncelikle Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak bugün öğle vaktinde yaşanan depremde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Çok şükür, depremden direkt etkilenen yaralanmamız olmadı. Ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız var. Bunların 173 tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da, Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmektedir. Birçoğu da ayakta tedavi edip gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmede, İstanbul ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak herhangi bir durum tespit etmedik. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütün hastanelerimizi yeniden değerlendiriyor. Onun haricinde ilk andan itibaren 112 ekiplerimiz ve hastanelerimiz teyakkuza geçirildi. Hem İstanbul'da hem çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hazır halde bulunduruldu. Ben özellikle depremle ilgili 2019'da Sayın Valimizle birlikte İstanbul'da depremle ilgili birçok çalışma yaptık. Toplum, yapı ve mantalite olarak hazır olmamız gerekir. Çünkü maalesef 6 Şubat'ta çok büyük bir acı yaşadık. Onun için toplumumuzun özellikle deprem öncesinde hazırlıklı olması gerekir. Bizim bu konuda İstanbul'da çok işimizin olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Hep beraber kamu kurumları, vatandaşlar olarak depreme hazır olmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Depremi hepimizin bir uyarı kabul edip çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor"

6.2 şiddetindeki bugünkü depremin bir uyarı olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Allah bize bu işareti veriyor. Hiçbir yaralımız, direkt depremle ilişkili veya yıkımımızın olmamasına rağmen 6.2'yi hepimizin bir uyarı kabul edip çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz; esasında deprem öldürmüyor, depremde yıkılan yapıların altındaki insanlarımızı kaybediyoruz. Bu nedenle, toplumumuza özellikle deprem öncesinde nasıl hazırlanması gerektiğini, hem binaları hem kendileri konusunda hep beraber hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Depremde nasıl hareket edeceğiz? Çocuklarımızla nerede buluşacağız? Eğer İstanbul'da herhangi bir deprem olursa nasıl hareket edeceğiz? Bunları her bir toplum ferdinin ezbere bilmesi gerekir. Otomatik olarak hareket etmemiz gerekiyor. Onun için vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın bir arada hareket ederek deprem bilincini, depremi yaşamadan oluşturmamız gerekiyor. Çok büyük yol kat ettik. Özellikle 1999 depreminden sonra ama çok daha yol kat etmemiz gerekiyor. O nedenle bu çalışmalarda bütün emeği geçen her bir vatandaşımıza, her bir kuruma teşekkür ediyorum. Allah bize böyle acılar ve korkular yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir problem yok"

Basın toplantısında öğrenci yurtlarında problem olmadığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "İstanbul'daki hemşehrilerimize deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de bir program için buradaydım, depremi yaşadım. Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir problem yok. Kontrollerimizi yaptık, öğrencilerimizin durumları gayet iyi. Aileleri müsterih olsunlar. Topkapı'daki Atatürk ve Çemberlitaş Yurdu'na gittim. Bütün spor tesislerimiz ve sahalarımızın hepsi açık. Vatandaşlarımızın hizmetinde. İstanbul'a, çevre illere ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.