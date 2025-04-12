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Demet Akalın, Togg Çekilişinde Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

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Bursa'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Togg çekilişinin ardından, ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne alarak hayranlarına konser verdi. 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasında yapılan çekilişte, kazanan Ayşe Kıvırcık sıfır kilometre Togg otomobilinin sahibi oldu.

TOGG çekilişi sonrası Demet Akalın rüzgarı

Bursa'da bir AVM, müşterisine Togg hediye etti

Demet Akalın Bursa'da sevenleriyle buluştu

BURSA - Bursa'da bir alışveriş merkezi bir müşterisine çekilişle Togg hediye etti. Çekilişin ardından sahne alan Demet Akalın, hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi.

24 Kasım 2021'de hizmete giren bölgenin en büyük alışveriş merkezleri arasında yerini alan Parkur Eğlence ve Yaşam Merkezi yüzde 98 doluluk oranıyla müşterilerini ağırlıyor. 3. Yıldönümüne özel 24 Kasım 2024 -31 Mart 2025 tarihleri arasında 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasında düzenlenen otomobil çekilişinde kazanan belli oldu. Noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda alışveriş merkezinde düzenlenen çekilişte toplar otomobil için döndü. 3 bin 341 kişinin katıldığı çekilişte gönüllü vatandaşların kürelerden topları çekmesiyle, talihli Ayşe Kıvırcık sıfır kilometre Togg marka otomobilin sahibi oldu.

Çekiliş sonrası Demet Akalın rüzgarı

Pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın çekiliş sonrası sahne aldı. AVM'yi dolduran binlerce kişiye sahne performansları ve eşsiz şarkılarını seslendiren Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Genel
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