Çöp Konteynerinde Bulunan Köpeğe Şefkat Eli

Çöp Konteynerinde Bulunan Köpeğe Şefkat Eli
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Çöp Konteynerinde Bulunan Köpeğe Şefkat Eli
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Hatay'da çöp konteynerinde bitkin halde bulunan bir köpek, hayvan sever İbrahim Göçer tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu Göçer'e bildirdi ve köpek, Gaziantep'e tedavi edilmek üzere gönderildi.

Çöp konteynerinde bitkin halde bulunan köpeğe şefkat eli

HATAY - Hatay'da çöp konteynerinde bitkin halde bulunan köpek, hayvan sever İbrahim Göçer tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Marangozlar Sitesi'nde çöp konteyneri içerisinde bitkin halde bulunan köpeği fark eden vatandaşlar durumu hayvan sever İbrahim Göçer'e bildirdi. Durum üzerine bölgeye giden Göçer, konteynerin içinde bitkin halde ölümü bekleyen kurtararak tedavisi için çalışmalara başladı. Köpek ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Gaziantep'e gönderildi.

"Olay yerine gittiğimizde çöpün içerisinde köpeği bulduk"

Köpeği çöpün içinde bularak tedavisini için harekete geçtiklerini belirten Göçer, "İşlerle uğraşırken ihbar geldi. Kırıkhan ilçesi Marangozlar Sitesi'nde bir çöp konteynerinin içerisine köpek atıldığı ihbarı gelmişti. Olay yerine gittiğimizde çöpün içerisinde köpeği bulduk. Köpeği hızlı bir şekilde dışarıya çıkardık ve müdahale ettik. Burada imkanlar sınırlı olduğu için müdahalenin ardından Gaziantep'e götürdük. Orada veteriner tedavi edecek. Köpeğin başına neler geldiğini bilmiyoruz. Lütfen sokak hayvanlarına karşı biraz merhamet gösterelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN - Genel
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