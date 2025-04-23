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Büyükçekmece'de Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu ve Araç Arızaları

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İstanbul Büyükçekmece Edirne istikametinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle otomatik şanzımanlı araçlar arızalandı ve sürücüler zorluk yaşadı.

Trafik yoğunluğu oluştu otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı

İSTANBUL - Büyükçekmece Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Büyükçekmece Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı. Sürücüler araçlarını tamir etmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ - Genel
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