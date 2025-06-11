Bursa'da Hıdırellez Şenliklerinde Meşale Kazası: 4 Çocuk Yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, taşıdıkları meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle 7 ile 16 yaşları arasındaki dört çocuk hafif şekilde yaralandı. Aileleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülen çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bursa'da meşale 4 çocuğu yaktı

Hıdrellez şenlikleri az kalsın faciaya dönüyordu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen dört çocuk yakılan meşalelerden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şenlik alanında taşıdığı meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çocukların üzerlerinde küçük çaplı yanıklar oluştu. Olay sonrası çocuklar aileleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çocuklardan birinin babası Önder Çavdar, "Olayın yaşandığı anda ailem hıdrellez şenliğindeydi. 25 tane kadın ellerinde meşaleler ile savurarak dans ettiği esnada aileme akrabalarıma ve çocuklarımın üstüne kıvılcım geldi. Meşaleyi tutan tüm herkesten şikayetçiyim ve gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak bazı ailelerin, meşale taşıyan kişilerden şikayetçi olduğu ve jandarma ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Genel
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